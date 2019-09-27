Кожен українець матиме всю інформацію, яку про нього знає держава - Федоров

“З розробкою бренду цифрового суспільства з’явиться кабінет жителя України. У вас буде повна інформація і дані, що знає про вас держава. Найголовніше — ви будете отримувати сповіщення коли хтось, хто має право з державних організацій, переглядає ваші персональні дані. Ви будете володіти даними так, як не володіли ніколи”, — сказав Федоров.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації скоро планує запустити пілотний проект для використання водійського посвідчення в електронному режимі.



