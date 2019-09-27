Кожен українець матиме всю інформацію, яку про нього знає держава - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Зі створенням бренду цифрового суспільства кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відслідковувати всі дані, які держава має про нього. Про це сьогодні на International IT Forum повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
“З розробкою бренду цифрового суспільства з’явиться кабінет жителя України. У вас буде повна інформація і дані, що знає про вас держава. Найголовніше — ви будете отримувати сповіщення коли хтось, хто має право з державних організацій, переглядає ваші персональні дані. Ви будете володіти даними так, як не володіли ніколи”, — сказав Федоров.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації скоро планує запустити пілотний проект для використання водійського посвідчення в електронному режимі.