Каждый украинец получит всю информацию, которую о нем знает государство - Федоров

"С разработкой бренда цифрового общества появится кабинет жителя Украины. У вас будет полная информация и данные, что о вас знает государство. Самое главное - вы будете получать уведомления когда кто-то, кто имеет право из государственных организаций, просматривает ваши персональные данные. Вы будете обладать данными так, как не обладали никогда", - сказал Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации скоро планирует запустить пилотный проект для использования водительского удостоверения в электронном режиме.



