Каждый украинец получит всю информацию, которую о нем знает государство - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. С созданием бренда цифрового общества каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство знает о нем. Об этом сегодня на International IT Forum сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.
"С разработкой бренда цифрового общества появится кабинет жителя Украины. У вас будет полная информация и данные, что о вас знает государство. Самое главное - вы будете получать уведомления когда кто-то, кто имеет право из государственных организаций, просматривает ваши персональные данные. Вы будете обладать данными так, как не обладали никогда", - сказал Федоров.
Напомним, Министерство цифровой трансформации скоро планирует запустить пилотный проект для использования водительского удостоверения в электронном режиме.