Українці зможуть використовувати електронні водійські права

"Скоро ми запустимо пілотний проект, де кожен зможе використовувати електронні водійські права у себе в кабінеті, у смартфоні. І показувати, коли вас зупинили поліцейські, електронні права", - сказав Федоров.

Нагадаємо, Україна і Туреччина досягли домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень двох країн.