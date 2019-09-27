Українці зможуть використовувати електронні водійські права
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністерство цифрової трансформації скоро планує запустити пілотний проект для використання водійського посвідчення в електронному режимі. Про це сьогодні під час Першого цифрового Українського конгресу повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
"Скоро ми запустимо пілотний проект, де кожен зможе використовувати електронні водійські права у себе в кабінеті, у смартфоні. І показувати, коли вас зупинили поліцейські, електронні права", - сказав Федоров.
Нагадаємо, Україна і Туреччина досягли домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень двох країн.