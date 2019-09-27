Украинцы смогут использовать электронные водительские права
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министерство цифровой трансформации скоро планирует запустить пилотный проект для использования водительского удостоверения в электронном режиме. Об этом сегодня во время Первого цифрового Украинского конгресса сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.
"Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в кабинете, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права", - сказал Федоров.
Напомним, Украина и Турция достигли договоренности о взаимном признании водительских удостоверений двух стран.