Украинцы смогут использовать электронные водительские права

"Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в кабинете, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права", - сказал Федоров.

Напомним, Украина и Турция достигли договоренности о взаимном признании водительских удостоверений двух стран.