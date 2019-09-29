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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Держава у смартфоні: українці хочуть розраховуватись лайками

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Українці закликають Президента України Володимира Зеленського зробити Україну першою державої, в якій можна буде розраховуватися лайками на побутовому рівні. Про це передає УНН із посиланням на петицію № 22/074728-еп, розміщену на сайті Глави держави.

Держава у смартфоні: українці хочуть розраховуватись лайками

“Держава Україна впевнено прямує у сторону діджиталізації у різноманітних сферах життя. З огляду на це, ми пропонуємо розширити поняття „Держава у смартфоні“ і зробити Україну першою державої, в якій можна буде розраховуватися лайками на побутовому рівні”, — йдеться в тексті петиції.

Для цього автор пропонує розробити державну соціальну мережу, лайки в якій буде монетизовано та прирівняно до державної валюти — гривні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленського закликали зробити долар національною валютою України

“Для реалізації даної концепції пропонуємо внести зміни до законодавства України щодо національної валюти і внести лайки до переліку офіційних валют, з якими можливо проводити валютні операції”, — пропонують у петиції, яка наразі набрала 3 підписи.

Збір підписів триватиме ще 91 день.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував мобільний додаток з державними послугами

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