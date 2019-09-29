Держава у смартфоні: українці хочуть розраховуватись лайками
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Українці закликають Президента України Володимира Зеленського зробити Україну першою державої, в якій можна буде розраховуватися лайками на побутовому рівні. Про це передає УНН із посиланням на петицію № 22/074728-еп, розміщену на сайті Глави держави.
“Держава Україна впевнено прямує у сторону діджиталізації у різноманітних сферах життя. З огляду на це, ми пропонуємо розширити поняття „Держава у смартфоні“ і зробити Україну першою державої, в якій можна буде розраховуватися лайками на побутовому рівні”, — йдеться в тексті петиції.
Для цього автор пропонує розробити державну соціальну мережу, лайки в якій буде монетизовано та прирівняно до державної валюти — гривні.
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“Для реалізації даної концепції пропонуємо внести зміни до законодавства України щодо національної валюти і внести лайки до переліку офіційних валют, з якими можливо проводити валютні операції”, — пропонують у петиції, яка наразі набрала 3 підписи.
Збір підписів триватиме ще 91 день.
Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував мобільний додаток з державними послугами.