Государство ежегодно теряет от 10 до 40 млрд грн из-за "теневой" водки - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Из-за теневого рынка алкоголя государство ежегодно недополучает около 10 млрд грн акцизного сбора. Такое мнение высказал экономист Владимир Дубровский, передает УНН со ссылкой на исследование Vox Ukraine.
"По оценкам рыночных экспертов, объемы незарегистрированного (и потому необлагаемого) производства крепких напитков почти равны официальным объемам. А значит, бюджет недополучает около 10 млрд грн акцизного сбора", - рассказал Дубровский.
Сегодня нелегальный алкоголь производят как в домашних условиях, так и на современных заводах. Последние работают в дополнительную смену, избегая уплаты акцизного сбора, подчеркнул эксперт.
"Неофициальные сельскохозяйственные культуры высаживают на неофициально арендованную землю, что составляет почти 40% от всей пашни. По оценкам Всеукраинского аграрного совета, потери доходов могут составлять 40 млрд грн, хотя консервативная оценка говорит о 16 млрд грн", - пояснил Дубровский.
Добавим, что во время нынешнего форума в Давосе, нелегальный алкоголь был признан глобальной угрозой.
В общем, в Украине за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкогольных напитков только за прошлый год - вырос минимум в 8 раз.
При этом, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной на стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания уже несколько лет подряд.