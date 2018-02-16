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Держава щорічно втрачає від 10 до 40 млрд грн через "тіньову" горілку - експерт

Київ • УНН

 • 7075 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Через тіньовий ринок алкоголю держава щороку недоотримує близько 10 млрд грн акцизного збору. Таку думку висловив економіст Володимир Дубровський, передає УНН з посиланням на дослідження Vox Ukraine.

"За оцінками ринкових експертів, обсяги незареєстрованого (і тому неоподаткованого) виробництва міцних напоїв майже дорівнюють офіційним обсягам. А значить, бюджет недоотримує близько 10 млрд грн акцизного збору", - розповів Дубровський.

Сьогодні нелегальний алкоголь виготовляють як в домашніх умовах, так і на сучасних заводах. Останні працюють у додаткову зміну, уникаючи сплати акцизного збору, наголосив експерт.

"Неофіційні сільськогосподарські культури висаджують на неофіційно орендовану землю, яка становить майже 40% від усієї ріллі. За оцінками Всеукраїнської аграрної ради, втрати доходів можуть становити 40 млрд грн, хоча консервативна оцінка говорить про 16 млрд грн", - пояснив Дубровський.

Додамо, що під час цьогорічного форуму у Давосі, нелегальний алкоголь було визнано глобальною загрозою

Загалом, в Україні, за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази, а тіньовий ринок алкогольних напоїв тільки за минулий рік - виріс мінімум у 8 разів.

При цьому, за словами генерального директора компанія Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, на стагнацію легального алкогольного ринку держава не звертає уваги вже кілька років поспіль. 

Українські Національні Новини

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