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Государство планирует продать "Укргазбанк" до конца 2019 года

Киев • УНН

 • 32192 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Государство планирует выйти из капитала “Укргазбанка” до конца 2019 года. Об этом сообщили УНН в Минфине в ответ на запрос.

Государство планирует продать "Укргазбанк" до конца 2019 года

“Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора, определена необходимость обеспечить выход из капитала АБ „Укргазбанк“ до конца 2019 года”, — отметили в министерстве.

Также в Минфине добавили, что со своей стороны уже выполнили требования Меморандума о взаимопонимании между Минфином, “Укргазбанком” и Международной финансовой корпорацией (МФК) по поддержке приватизации банка с целью повышения инвестиционной привлекательности финучреждения.

В частности, документом предусмотрено, что Минфин:

  • подтверждает свое намерение по приватизации (продаже) “Укргазбанка” через полное отчуждение своей доли в капитале банка путем конкурентного и прозрачного процесса продажи стратегическому инвестору;
  • соглашается обеспечить внесение всех необходимых изменений и дополнений в действующее законодательство для устранения препятствий для запланированной приватизации банка;
  • будет способствовать в проведении “Укргазбанком” комплексного процесса коммерциализации и уменьшения влияния правительства, путем:

    • обеспечения оперативной автономии для формирования стратегии и бизнес-планов;
    • усиления корпоративного управления “Укргазбанка”;
    • воздержания от директивных программ кредитования.

    Напомним, экс-министр финансов Александр Данилюк сообщал, что государство планирует продать государственные “Укргазбанк” и ПриватБанк в 2020-м и 2022 годах соответственно.

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