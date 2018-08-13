Государство планирует продать "Укргазбанк" до конца 2019 года

“Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора, определена необходимость обеспечить выход из капитала АБ „Укргазбанк“ до конца 2019 года”, — отметили в министерстве.

Также в Минфине добавили, что со своей стороны уже выполнили требования Меморандума о взаимопонимании между Минфином, “Укргазбанком” и Международной финансовой корпорацией (МФК) по поддержке приватизации банка с целью повышения инвестиционной привлекательности финучреждения.

В частности, документом предусмотрено, что Минфин:

подтверждает свое намерение по приватизации (продаже) “Укргазбанка” через полное отчуждение своей доли в капитале банка путем конкурентного и прозрачного процесса продажи стратегическому инвестору;

соглашается обеспечить внесение всех необходимых изменений и дополнений в действующее законодательство для устранения препятствий для запланированной приватизации банка;

будет способствовать в проведении “Укргазбанком” комплексного процесса коммерциализации и уменьшения влияния правительства, путем:



обеспечения оперативной автономии для формирования стратегии и бизнес-планов;



усиления корпоративного управления “Укргазбанка”;



воздержания от директивных программ кредитования.



Напомним, экс-министр финансов Александр Данилюк сообщал, что государство планирует продать государственные “Укргазбанк” и ПриватБанк в 2020-м и 2022 годах соответственно.