Государство планирует продать "Укргазбанк" до конца 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Государство планирует выйти из капитала “Укргазбанка” до конца 2019 года. Об этом сообщили УНН в Минфине в ответ на запрос.
“Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора, определена необходимость обеспечить выход из капитала АБ „Укргазбанк“ до конца 2019 года”, — отметили в министерстве.
Также в Минфине добавили, что со своей стороны уже выполнили требования Меморандума о взаимопонимании между Минфином, “Укргазбанком” и Международной финансовой корпорацией (МФК) по поддержке приватизации банка с целью повышения инвестиционной привлекательности финучреждения.
В частности, документом предусмотрено, что Минфин:
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- обеспечения оперативной автономии для формирования стратегии и бизнес-планов;
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- усиления корпоративного управления “Укргазбанка”;
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- воздержания от директивных программ кредитования.
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Напомним, экс-министр финансов Александр Данилюк сообщал, что государство планирует продать государственные “Укргазбанк” и ПриватБанк в 2020-м и 2022 годах соответственно.