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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Держава планує продати "Укргазбанк" до кінця 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Держава планує вийти з капіталу “Укргазбанку” до кінця 2019 року. Про це УНН повідомили у Мінфіні у відповідь на запит.

Держава планує продати "Укргазбанк" до кінця 2019 року

“Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору, визначена необхідність забезпечити вихід з капіталу АБ „Укргазбанк“ до кінця 2019 року”, — зауважили у міністерстві.

Також у Мінфіні додали, що зі своєї сторони вже виконали вимоги Меморандуму про взаєморозуміння між Мінфіном, “Укргазбанком” та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) щодо підтримки приватизації банку з метою підвищення інвестиційної привабливості фінустанови.

Зокрема, документом передбачено, що Мінфін:

  • підтверджує свій намір щодо приватизації (продажу) “Укргазбанку” через повне відчуження своєї частки в капіталі банку шляхом конкурентного та прозорого процесу продажу стратегічному інвестору;
  • погоджується забезпечити внесення всіх необхідних змін та доповнень до чинного законодавства для усунення перешкод для запланованої приватизації банку;
  • сприятиме у проведенні “Укргазбанком” комплексного процесу комерціалізації та зменшення впливу уряду, шляхом:

    • забезпечення оперативної автономії для формування стратегії та бізнес-планів;
    • посилення корпоративного управління “Укргазбанку”;
    • утримання від директивних програм кредитування.

    Нагадаємо, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк повідомляв, що держава планує продати державні "Укргазбанк" та ПриватБанк у 2020-му та 2022 роках відповідно.

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