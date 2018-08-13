Держава планує продати "Укргазбанк" до кінця 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Держава планує вийти з капіталу “Укргазбанку” до кінця 2019 року. Про це УНН повідомили у Мінфіні у відповідь на запит.
“Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору, визначена необхідність забезпечити вихід з капіталу АБ „Укргазбанк“ до кінця 2019 року”, — зауважили у міністерстві.
Також у Мінфіні додали, що зі своєї сторони вже виконали вимоги Меморандуму про взаєморозуміння між Мінфіном, “Укргазбанком” та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) щодо підтримки приватизації банку з метою підвищення інвестиційної привабливості фінустанови.
Зокрема, документом передбачено, що Мінфін:
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- забезпечення оперативної автономії для формування стратегії та бізнес-планів;
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- посилення корпоративного управління “Укргазбанку”;
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- утримання від директивних програм кредитування.
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Нагадаємо, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк повідомляв, що держава планує продати державні "Укргазбанк" та ПриватБанк у 2020-му та 2022 роках відповідно.