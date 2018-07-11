Государство передало в собственность ОТО уже около 400 тыс. га земли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На сегодня в Украине 251 объединенная территориальная община получила в собственность 387 тыс. га земли. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, отчитываясь об итогах первого полугодия, пердае корреспондент УНН.
"Мы уже передали 251 объединенной территориальной общине землю в собственность. И это уже 387 тыс. га, которые мы передали из государственной собственности в собственность объединенных территориальных общин", - сказал глава правительства.
Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 20 июня уже создано 750 объединенных территориальных общин.