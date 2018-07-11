Держава передала у власність ОТГ вже близько 400 тис. га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На сьогодні в Україні 251 об'єднана територіальна громада отримала у власність 387 тис. га землі. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, звітуючи про підсумки першого півріччя, пердає кореспондент УНН.
"Ми вже передали 251 об'єднаній територіальній громаді землю у власність. І це вже 387 тис. га, які ми передали з державної власності у власність об'єднаних територіальних громад", - сказав глава уряду.
Як повідомляв УНН, в Україні станом на 20 червня вже створено 750 об’єднаних територіальних громад.