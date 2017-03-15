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Госаудитслужба выявила завышение стоимости ремонта автодорог столицы на 11 млн грн

Госаудитслужба выявила завышение стоимости ремонта автодорог столицы на 11 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9398 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Государственная аудиторская служба Украины выявила завышение стоимости дорожных работ в столице на сумму 11 млн. гривен и недостоверные сведения в актах выполненных работ об использованных материалах и технике, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госаудитслужбы.

Отмечается, что специалисты Госаудитслужбы завершили начатую в конце прошлого года плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности коммунальной корпорации "Киевавтодор" за период с 01.01.2014 по 01.09.2016.

"Во время контрольного мероприятия выявлено завышение подрядчиками стоимости ремонтов дорог г. Киева в целом на сумму почти 11 млн грн. В частности, подрядчики безосновательно увеличили объемы выполненных работ, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения об использованных материалах и строительных машинах, а также неправильно применили нормы и расценки ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время ревизии выявлены нарушения законодательства в сфере закупок за государственные средства. К примеру, корпорация не отменила торгов и заключило с подрядчиками договоры на общую сумму почти 418 млн грн, несмотря на несоответствие предложений участников торгов требованиям документации конкурсных торгов.

В Госаудитслужбе заметили, что о результатах ревизии сообщено Киевской городской государственной администрации, а материалы контрольного мероприятия направлены в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Напомним, 3 февраля, Генеральный директор коммунальной компании «Киевавтодор» Александр Густелев сообщил , что в прошлом году в Киеве капитальные ремонты сделаны на 200 километрах дорог , что составляет 20% от количества отремонтированных путепроводов в Украине.

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