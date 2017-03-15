Держаудитслужба виявила завищення вартості ремонту автодоріг столиці на 11 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Державна аудиторська служба України виявила завищення вартості дорожніх робіт у столиці на суму 11 мільйонів гривень та недостовірні відомості в актах виконаних робіт про використані матеріали та техніку, передає УНН з посиланням на прес-службу Держаудитслужби.
Наголошується, що фахівці Держаудитслужби завершили розпочату наприкінці минулого року планову ревізію фінансово-господарської діяльності комунальної корпорації “Київавтодор” за період з 01.01.2014 по 01.09.2016.
“Під час контрольного заходу виявлено завищення підрядними організаціями вартості ремонтів автошляхів м. Києва загалом на суму майже 11 млн грн. Зокрема, підрядники безпідставно збільшили обсяги виконаних робіт, внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості про використані матеріали та будівельні машини, а також неправильно застосували норми та розцінки”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час ревізії виявлено порушення законодавства у сфері закупівель за державні кошти. Приміром, корпорація не відмінила торгів та уклала з підрядниками договори на загальну суму майже 418 млн грн, попри невідповідність пропозицій учасників торгів вимогам документацій конкурсних торгів.
У Держаудитслужбі зауважили, що про результати ревізії повідомлено Київську міську державну адміністрацію, а матеріали контрольного заходу надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України.
Нагадаємо, 3 лютого, Генеральний директор комунальної компанії “Київавтодор” Олександр Густєлєв повідомила, що минулого року в Києві капітальні ремонти зроблені на 200 кілометрах доріг, що становить 20% від кількості відремонтованих шляхопроводів в Україні.