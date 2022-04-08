Драники - следующие: в МИД ответили Захаровой на упреки об украинском борще

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“МИД РФ с отчаяния объявил войну украинскому борщу. Следующие в очереди - драники. Российская дипломатия находится примерно на том же уровне, что и российская армия”, - написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Контекс

Пресс-секретарь МИД рф Мария Захарова считает, что притеснения русских доходят даже до "книг по кулинарии".

“Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Он должен был принадлежать лишь кому-то одному. Какому-то одному народу, одной национальности", - заявила она на брифинге.

По мнению Захаровой, это проявлением "ксенофобии" и "нацизма".