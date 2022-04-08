Деруни – наступні: у МЗС відповіли Захаровій на закиди про український борщ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України вважають,що так звана російська “дипломатія” знаходиться приблизно на тому ж рівні, що так звана і російська “армія”, пише УНН.
Цитата
“МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни. Російська дипломатія знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і російська армія”, - написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.
Контекс
Прессекретар МЗС рф Марія Захарова вважає, що утиски росіян доходять навіть до "книг з кулінарії".
“Чому? Тому що не можна було ділитися борщем. Він повинен був належати лише комусь одному. Якомусь одному народу , одній національності", - заявила вона на брифінгу.
На думку Захарової, це проявом "ксенофобії" та "нацизму".