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Деруни – наступні: у МЗС відповіли Захаровій на закиди про український борщ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України вважають,що так звана російська “дипломатія” знаходиться приблизно на тому ж рівні, що так звана і російська “армія”, пише УНН.

Деруни – наступні: у МЗС відповіли Захаровій на закиди про український борщ

Цитата

“МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни. Російська дипломатія знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і російська армія”, - написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Контекс

Прессекретар МЗС рф Марія Захарова вважає, що утиски росіян доходять навіть до "книг з кулінарії".

“Чому? Тому що не можна було ділитися борщем. Він повинен був належати лише комусь одному. Якомусь одному народу , одній національності", - заявила вона на брифінгу.

На думку Захарової, це проявом "ксенофобії" та "нацизму".

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