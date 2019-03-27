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Дерматолог рассказала, какая косметика может быть опасной для здоровья

Киев • УНН

 • 24516 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Использование поддельной косметики и продукции, в составе которой есть консерванты и парабены, может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Об этом сообщила врач-дерматолог Екатерина Лысенко в комментарии корреспондент УНН.

Дерматолог рассказала, какая косметика может быть опасной для здоровья

"Это может быть и поддельная косметика, это может быть и косметика со множественными консервантами, парабенами – нужно смотреть на состав. Даже если это реплики (качественные клоны дорогих брендов – ред.) – в нашей стране их подделывают еще раз, поэтому качественных не найти", - отметила медик.

По ее словам, некачественная косметика может вызывать угревую болезнь и аллергию – вплоть до анафилактического шока. Особенно опасной, по мнению медика, может быть некачественная косметика для глаз.

При этом она добавила, что в связи с возможными тяжелыми последствиями от использования такой косметики лучше не рисковать и поднакопив купить лучше оригинальную косметику в фирменном магазине. 

Напомним, опасные для здоровья вещества содержаться в краске для татуажа (пигмент для татуажа бровей – ред.), в средствах для волос с кератином, а также в кремах.

Результаты проведенного британскими учеными исследования оказались довольно шокирующими. Тени для век, и не только тени, а почти все содержимое косметички признано учеными из Великобритании опасным для здоровья.

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