Дерматолог рассказала, какая косметика может быть опасной для здоровья

"Это может быть и поддельная косметика, это может быть и косметика со множественными консервантами, парабенами – нужно смотреть на состав. Даже если это реплики (качественные клоны дорогих брендов – ред.) – в нашей стране их подделывают еще раз, поэтому качественных не найти", - отметила медик.



По ее словам, некачественная косметика может вызывать угревую болезнь и аллергию – вплоть до анафилактического шока. Особенно опасной, по мнению медика, может быть некачественная косметика для глаз.



При этом она добавила, что в связи с возможными тяжелыми последствиями от использования такой косметики лучше не рисковать и поднакопив купить лучше оригинальную косметику в фирменном магазине.



Напомним, опасные для здоровья вещества содержаться в краске для татуажа (пигмент для татуажа бровей – ред.), в средствах для волос с кератином, а также в кремах.



Результаты проведенного британскими учеными исследования оказались довольно шокирующими. Тени для век, и не только тени, а почти все содержимое косметички признано учеными из Великобритании опасным для здоровья.