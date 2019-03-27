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Дерматолог розповіла, яка косметика може бути небезпечною для здоров'я

Київ • УНН

 • 24516 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Використання підробленої косметики і продукції, в складі якої є консерванти і парабени, може призвести до тяжких наслідків для здоров'я. Про це повідомила лікар-дерматолог Катерина Лисенко в коментарі кореспондент УНН.

Дерматолог розповіла, яка косметика може бути небезпечною для здоров'я

"Це може бути і підроблена косметика, це може бути і косметика з множинними консервантами, парабенами - потрібно дивитися на склад. Навіть якщо це репліки (якісні клони дорогих брендів - ред.) - в нашій країні їх підробляють ще раз, тому якісних годі й шукати", - зазначила медик.

За її словами, неякісна косметика може викликати вугрову хворобу і алергію - аж до анафілактичного шоку. Особливо небезпечною, на думку медика, може бути неякісна косметика для очей.

При цьому вона додала, що в зв'язку з можливими тяжкими наслідками від використання такої косметики краще не ризикувати і назбиравши купити краще оригінальну косметику в фірмовому магазині.

Нагадаємо, небезпечні для здоров'я речовини міститися у фарбі для татуажу (пігмент для татуажу брів - ред.), в засобах для волосся з кератином, а також в кремах.

Результати проведеного британськими вченими дослідження виявилися досить шокуючими. Тіні для повік, і не тільки тіні, а майже весь вміст косметички визнано вченими з Великої Британії небезпечним для здоров'я.

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