Дерматолог розповіла, яка косметика може бути небезпечною для здоров'я

"Це може бути і підроблена косметика, це може бути і косметика з множинними консервантами, парабенами - потрібно дивитися на склад. Навіть якщо це репліки (якісні клони дорогих брендів - ред.) - в нашій країні їх підробляють ще раз, тому якісних годі й шукати", - зазначила медик.



За її словами, неякісна косметика може викликати вугрову хворобу і алергію - аж до анафілактичного шоку. Особливо небезпечною, на думку медика, може бути неякісна косметика для очей.



При цьому вона додала, що в зв'язку з можливими тяжкими наслідками від використання такої косметики краще не ризикувати і назбиравши купити краще оригінальну косметику в фірмовому магазині.



Нагадаємо, небезпечні для здоров'я речовини міститися у фарбі для татуажу (пігмент для татуажу брів - ред.), в засобах для волосся з кератином, а також в кремах.



Результати проведеного британськими вченими дослідження виявилися досить шокуючими. Тіні для повік, і не тільки тіні, а майже весь вміст косметички визнано вченими з Великої Британії небезпечним для здоров'я.