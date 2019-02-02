Эксперт назвала опасные для здоровья косметические средства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Опасные для здоровья вещества содержаться в краске для татуажа (пигмент для татуажа бровей – ред.), в средствах для волос с кератином, а также в кремах. Такое мнение выразила глава Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова в комментарии корреспонденту УНН.
"Очень много встречала краски для татуажа – сейчас очень популярно, этих красок огромное количество и некачественных очень много. Не все, нужно смотреть по маркам. Очень много всевозможных кератинов – в них тоже находят какие-то вредные вещества", - отметила эксперт.
По ее словам, также в некоторых кремах в ходе экспертиз обнаруживается содержание не указанных на упаковке парабенов, которые могут вызывать аллергические реакции.
При этом она подчеркнула, что с косметикой нужно быть очень осторожными – покупать ее только в специализированных магазинах, по возможности, избегать интернет-магазины, так как в них встречается много подделок под известные бренды.
В то же время, согласно информации Госпродпотребслужбы, полученной в ответ на журналистский запрос УНН, в течение прошлого года ведомство не получало жалоб граждан на косметику.
Напомним, в результате проведенного британскими учеными исследования оказались, что тени для век, и не только тени, а почти все содержимое косметички признано учеными из Великобритании опасным для здоровья.