Эксперт назвала опасные для здоровья косметические средства

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78387 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101636 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136358 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134704 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131754 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126119 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163695 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117930 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141517 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145337 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Эксперт назвала опасные для здоровья косметические средства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Опасные для здоровья вещества содержаться в краске для татуажа (пигмент для татуажа бровей – ред.), в средствах для волос с кератином, а также в кремах. Такое мнение выразила глава Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова в комментарии корреспонденту УНН.

"Очень много встречала краски для татуажа – сейчас очень популярно, этих красок огромное количество и некачественных очень много. Не все, нужно смотреть по маркам. Очень много всевозможных кератинов – в них тоже находят какие-то вредные вещества", - отметила эксперт.

По ее словам, также в некоторых кремах в ходе экспертиз обнаруживается содержание не указанных на упаковке парабенов, которые могут вызывать аллергические реакции.

При этом она подчеркнула, что с косметикой нужно быть очень осторожными – покупать ее только в специализированных магазинах, по возможности, избегать интернет-магазины, так как в них встречается много подделок под известные бренды.

В то же время, согласно информации Госпродпотребслужбы, полученной в ответ на журналистский запрос УНН, в течение прошлого года ведомство не получало жалоб граждан на косметику.

Напомним, в результате проведенного британскими учеными исследования оказались, что тени для век, и не только тени, а почти все содержимое косметички признано учеными из Великобритании опасным для здоровья.

Украинские Национальные Новости

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