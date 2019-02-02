Експерт назвала небезпечні для здоров'я косметичні засоби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Небезпечні для здоров'я речовини міститися у фарбі для татуажу (пігмент для татуажу брів - ред.), в засобах для волосся з кератином, а також в кремах. Таку думку висловила глава Всеукраїнської асоціації з питань захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова в коментарі кореспонденту УНН.
"Дуже багато зустрічала фарби для татуажу - зараз дуже популярно, цих фарб величезна кількість і неякісних дуже багато. Не всі, потрібно дивитися по маркам. Дуже багато всіляких кератинів - в них теж знаходять якісь шкідливі речовини", - зазначила експерт.
За її словами, також в деяких кремах в ході експертиз виявляється зміст не зазначених на упаковці парабенів, які можуть викликати алергічні реакції.
При цьому вона підкреслила, що з косметикою потрібно бути дуже обережними - купувати її тільки в спеціалізованих магазинах, по можливості, уникати інтернет-магазини, так як в них зустрічається багато підробок під відомі бренди.
У той же час, згідно з інформацією Держпродспоживслужби, яку УНН отримав у відповідь на журналістський запит, протягом минулого року відомство не отримувало скарг громадян на косметику.
Нагадаємо, в результаті проведеного британськими вченими дослідження виявилися, що тіні для повік, і не тільки тіні, а майже весь вміст косметички визнано вченими з Великої Британії небезпечним для здоров'я.