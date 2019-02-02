Експерт назвала небезпечні для здоров'я косметичні засоби

"Дуже багато зустрічала фарби для татуажу - зараз дуже популярно, цих фарб величезна кількість і неякісних дуже багато. Не всі, потрібно дивитися по маркам. Дуже багато всіляких кератинів - в них теж знаходять якісь шкідливі речовини", - зазначила експерт.



За її словами, також в деяких кремах в ході експертиз виявляється зміст не зазначених на упаковці парабенів, які можуть викликати алергічні реакції.



При цьому вона підкреслила, що з косметикою потрібно бути дуже обережними - купувати її тільки в спеціалізованих магазинах, по можливості, уникати інтернет-магазини, так як в них зустрічається багато підробок під відомі бренди.



У той же час, згідно з інформацією Держпродспоживслужби, яку УНН отримав у відповідь на журналістський запит, протягом минулого року відомство не отримувало скарг громадян на косметику.



Нагадаємо, в результаті проведеного британськими вченими дослідження виявилися, що тіні для повік, і не тільки тіні, а майже весь вміст косметички визнано вченими з Великої Британії небезпечним для здоров'я.