Дерево завалило вход в одесскую школу, в городе штормовое предупреждение

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 52323 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 136937 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 154996 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125098 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Из-за сильных порывов ветра три большие ветки клена упали перед входом в школу № 16, что на улице Пироговская в Одессе, передает УНН.

Детали

ЧП произошло, когда в школе шли уроки. Пострадавших нет. Главный вход в учебное заведение закрыли, а учеников после занятий выпускали через задний двор.

2 сентября в городе наблюдается ветер до 20 метров в секунду. Порывы сохранятся ночью. В связи с погодными условиями объявлено штормовое предупреждение.

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