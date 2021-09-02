Дерево завалило вхід в одеську школу, в місті штормове попередження

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Надзвичайна подія сталася, коли в школі йшли уроки. Постраждалих немає. Головний вхід до навчального закладу закрили, а учнів після занять випускали через задній двір.

2 вересня в місті спостерігається вітер до 20 метрів у секунду. Пориви збережуться вночі. У зв'язку з погодними умовами оголошено штормове попередження.