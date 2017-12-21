Дерегуляция бизнеса: в Минэкономразвития анонсировали реформу системы госконтроля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Одним из приоритетных направлений работы Министерства экономического развития и торговли является реформа системы государственного надзора (контроля). Об этом сообщил во время итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Одной из главных задач, стоящих перед министерством, является реформа системы государственного надзора (контроля)", - отметил С.Кубив.
В Минэкономразвития считают, что инспекционную систему надо переориентировать на предотвращение нарушений и минимизацию рисков. Кроме того, необходимо повысить ответственность инспекторов.
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"Инспектор не сам будет определять, кого проверять. Отбор критериев проверки будет автоматизировано. Чем меньше контактов с человеком, тем лучше можно определять правильность принятия решений. Критерии будут зависеть от типа бизнеса. Кроме того, будет создан национальный перечень опасностей и интегрированная база проверок. Благодаря этому удастся минимизировать человеческий фактор, а соответственно и коррупционные риски", - пояснил глава Минэкономразвития.
Как сообщал УНН, в Минэкономразвития прогнозируют рост инфляции на конец года до 13,4%.