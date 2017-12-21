Дерегуляція бізнесу: у Мінекономрозвитку анонсували реформу системи держконтролю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства економічного розвитку та торгівлі є реформа системи державного нагляду (контролю). Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
“Одним з головних завдань, які стоять перед міністерством, є реформа системи державного нагляду (контролю)”, — зауважив С.Кубів.
У Мінекономрозвитку вважають, що інспекційну систему треба переорієнтувати на запобігання порушенням та мінімізацію ризиків. Крім того, треба підвищити відповідальність інспекторів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд схвалив пакет рішень для полегшення ведення бізнесу в Україні
“Інспектор не сам визначатиме, кого перевіряти. Відбір критеріїв перевірки буде автоматизовано. Чим менше контактів з людиною, тим краще можна визначати правильність прийняття рішень. Критерії будуть залежати від типу бізнесу. Крім того, буде створено національний перелік небезпек та інтегрована база перевірок. Завдяки цьому вдасться мінімізувати людський фактор, а відповідно і корупційні ризики”, — пояснив глава Мінекономрозвитку.
Як повідомляв УНН, у Мінекономрозвитку прогнозують ріст інфляції на кінець року до 13,4%.