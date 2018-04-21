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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Der Spiegel: Некоторые западные страны исследовали "Новичок"

Киев • УНН

 • 14223 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Нервно-паралитическое вещество “Новичок” с целью разработки противоядия могли изучать, США, Великобритания, Нидерланды и еще как минимум одна западная страна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал немецкого издания Der Spiegel.

Der Spiegel: Некоторые западные страны исследовали "Новичок"

Отмечается, что в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать “Новичок” и создавать на его основе оружие.

Издание отмечает, что “Новичок” могли изучать только для разработки противоядия.

Как сообщает УНН полиция Великобритании определила главных подозреваемых по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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