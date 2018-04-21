Der Spiegel: Некоторые западные страны исследовали "Новичок"

Отмечается, что в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать “Новичок” и создавать на его основе оружие.

Издание отмечает, что “Новичок” могли изучать только для разработки противоядия.

Как сообщает УНН полиция Великобритании определила главных подозреваемых по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.