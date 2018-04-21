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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20425 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Der Spiegel: Деякі західні країни досліджували "Новачок"

Київ • УНН

 • 14223 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Нервово-паралітичну речовину “Новачок” з метою розробки протиотрути могли вивчати, США, Велика Британія, Нідерланди та ще як мінімум одна західна країна. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал німецького видання Der Spiegel.

Der Spiegel: Деякі західні країни досліджували "Новачок"

Зазначається, що в 2006 році представник США при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) запевнив союзників, що його країна не буде розробляти “Новачок” та створювати на його основі зброю.

Видання наголошує, що “Новачок” могли вивчати лише для розробки протиотрути.

Як повідомляє УНН, поліція Великої Британії визначила головних підозрюваних у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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