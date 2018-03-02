Депутаты выходят из "Відродження" из-за низкого электорального рейтинга партии - политолог

“Одна из причин выхода народного депутата — отсутствие возможностей попасть в избирательный список 2019 года. Это толкает их искать другую гавань и вызывает своеобразное "броуновское движение“ в парламенте. Например, "Відродження" - это не масштабная партия. Ее депутаты смотрят, имеет ли она дальнейшие электоральные перспективы. Если нет, то нардепы задаются вопросом: а какие у меня лично шансы попасть в список? Сможет ли мне данная партия предоставить дополнительные плюсы в моем округе или она, наоборот, будет как гиря, тянуть меня назад?” — пояснил политолог.

Депутаты оставляют те политсилы, в составе которых они не могут себя реализовать, считает политолог, член Совета “РПР” Виктор Таран. Речь идет прежде всего о квазипартийной организации, вроде группы “Відродження”.

“По моему убеждению, существует несколько причин выхода депутатов из состава квазиполитических групп, таких, как "Відродження" или "Воля народа". Первая причина — депутаты-мажоритарщики не получили полноценной поддержки группы по тем проектам или инициативам, которые они хотели внедрить. Такие нардепы оставляют партию из-за определенной недореализации. Во-вторых: поскольку сейчас зашла речь о досрочных выборах, начинают "нарезаться" округа, то, вероятно, что депутаты ведут переговоры с более мощными силами, чем "Відродження". Уже в ближайшее время мы увидим, какая причина оправдала экспертные прогнозы”, - сказал он.

Собственные источники УНН в Верховной Раде считают, что выход двух нардепов Ничипоренко и Березкина может быть связан с конфликтом интересов в агробизнесе с сопредседателем группы Хомутынником, бенефициаром агрохолдинга “Кернел”.