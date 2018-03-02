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Депутати виходять з "Відродження" через низький електоральний рейтинг партії – політолог

Депутати виходять з "Відродження" через низький електоральний рейтинг партії – політолог

Київ • УНН

 • 7937 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Вихід двох народних депутатів з групи “Відродження” може пояснюватися низьким електоральним рейтингом партії. Про це в коментарі УНН повідомив політолог Олексій Якубін.

"Одна з причин виходу народного депутата - відсутність можливостей потрапити у виборчий список 2019 року. Це штовхає їх шукати іншу гавань і спричиняє своєрідний "броунівський рух" у парламенті. Наприклад, "Відродження" - це не масштабна партія. Її депутати дивляться, чи має вона подальші електоральні перспективи. Якщо має, то нардепи задаються питанням: а які у мене особисто шанси потрапити до списку? Чи зможе мені дана партія надати додаткові плюси у моєму окрузі? Чи вона, навпаки, буде, як гиря, тягти мене назад?" - пояснив політолог.

Депутати лишають ті політсили, у складі яких вони не можуть себе реалізувати, вважає політолог, член Ради "РПР" Віктор Таран. Йдеться, насамперед, про квазіпартійні організації, на кшталт групи "Відродження".

"На моє переконання, існує кілька причин виходу депутатів зі складу квазіполітичних груп, таких, якими є "Відродження" або "Воля народу". Перша причина - депутати-мажоритарщики не отримали повноцінної підтримки групи по тим проектам чи ініціативам, які вони хотіли впровадити. Такі нардепи залишають партію від певної недореалізації. По-друге: оскільки зараз зайшла мова про дострокові вибори, починають "нарізатися" округи, то, ймовірно, що депутати ведуть переговори із більш потужними силами, ніж "Відродження". Уже найближчим часом ми побачимо, яка причина виправдала експертні прогнози", - сказав він.

Власні джерела УНН у Верховній Раді вважають, що вихід двох нардепів Ничипоренка і Березкіна може бути пов’язаний з конфліктом інтересів в агробізнесі зі співголовою групи Хомутинніком, бенефіціаром агрохолдингу “Кернел”.

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