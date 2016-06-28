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15 марта, 19:03 • 115854 просмотра

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Депутаты от Британии останутся в Европарламенте до выхода из ЕС - М.Шульц

Депутаты от Британии останутся в Европарламенте до выхода из ЕС - М.Шульц

Киев • УНН

 • 6888 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Евродепутаты от Великобритании останутся членами Европарламента, пока их страна является частью Евросоюза, глава ЕП не может попросить уйти их в отставку. Об этом сказал глава Европарламента Мартин Шульц во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Евродепутаты свободны внутри своих мандатов, президент (ЕП - ред.) не может ни публично, ни внутри Европарламента попросить подать в отставку члена ЕП, который был свободно избран, который, например, может быть докладчиком по какому-то вопросу или главой какого-то комитета. Великобритания - член Евросоюза, и пока это так, ее евродепутаты члены ЕП. Как только будет начата работа по статье 50, после соответствующего заявления по данному вопросу, направленного в Совет и Европарламент, вопрос этот может возникнуть. Но на данный момент у меня нет оснований для того, чтобы делать предположения по этому поводу", - сказал М.Шульц.

Напомним, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.

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