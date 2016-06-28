Депутати від Британії залишаться в Європарламенті до виходу з ЄС - М.Шульц
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Євродепутати від Великої Британії залишаться членами Європарламенту, поки їх країна є частиною Євросоюзу, глава ЄП не може попросити піти їх у відставку. Про це сказав глава Європарламенту Мартін Шульц у вівторок на прес-конференції в Брюсселі, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Євродепутати вільні всередині своїх мандатів, президент (ЕЄ - ред.) не може ні публічно, ні всередині Європарламенту попросити подати у відставку члена ЄП, який був вільно обраний, який, наприклад, може бути доповідачем з якогось питання або главою якогось комітету. Британія - член Євросоюзу, і поки це так, її євродепутати є членами ЄП. Як тільки буде розпочато роботу по статті 50, після відповідної заяви з даного питання, спрямованої до Ради і Європарламенту, питання це може виникнути. Але на даний момент у мене немає підстав для того, щоб робити припущення з цього приводу ", - сказав М.Шульц.
Нагадаємо, референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу на референдумі з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%. У свою чергу громадяни Північної Ірландії та Шотландії висловилися за збереження Британії в ЄС.