Депутати від Британії залишаться в Європарламенті до виходу з ЄС - М.Шульц

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 1790 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 10952 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32269 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61571 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75694 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144841 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206500 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193356 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213034 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197390 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 8414 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 7514 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 9320 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4056 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 8986 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 10952 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488799 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323065 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384941 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126428 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185880 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128486 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163077 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186302 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Депутати від Британії залишаться в Європарламенті до виходу з ЄС - М.Шульц

Депутати від Британії залишаться в Європарламенті до виходу з ЄС - М.Шульц

Київ • УНН

 • 6888 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Євродепутати від Великої Британії залишаться членами Європарламенту, поки їх країна є частиною Євросоюзу, глава ЄП не може попросити піти їх у відставку. Про це сказав глава Європарламенту Мартін Шульц у вівторок на прес-конференції в Брюсселі, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"Євродепутати вільні всередині своїх мандатів, президент (ЕЄ - ред.) не може ні публічно, ні всередині Європарламенту попросити подати у відставку члена ЄП, який був вільно обраний, який, наприклад, може бути доповідачем з якогось питання або главою якогось комітету. Британія - член Євросоюзу, і поки це так, її євродепутати є членами ЄП. Як тільки буде розпочато роботу по статті 50, після відповідної заяви з даного питання, спрямованої до Ради і Європарламенту, питання це може виникнути. Але на даний момент у мене немає підстав для того, щоб робити припущення з цього приводу ", - сказав М.Шульц.

Нагадаємо, референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу на референдумі з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%. У свою чергу громадяни Північної Ірландії та Шотландії висловилися за збереження Британії в ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,817.29