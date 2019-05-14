Депутаты приняли за основу закон о запрете ввоза некачественного рентген-оборудования
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Народные депутаты поддержали законопроект 5550-д за основу, который сделает невозможным ввоз в Украину, производство в Украине некачественного рентгеновского диагностического оборудования. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов во время заседания в Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.
По мнению авторов законопроекта, принятие проекта закона будет способствовать гармонизации законодательства Украины с законодательством ЕС, международными требованиями и стандартами (МАГАТЭ), действующих в сфере использования ядерной энергии; установлению единых основных норм безопасности для защиты здоровья населения и лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением; повышению эффективности обеспечения радиационной безопасности и радиационной защиты при применении ядерной энергии в различных сферах экономики и безопасности жизнедеятельности человека.
Также авторы документа уточняют, что ежегодно в Украине выполняется более 50 млн радиологических исследований, больше всего - за счет медицинских процедур. При этом, вклад медицинского диагностического облучения в коллективную дозу облучения населения от искусственных источников может достичь 80% (только от флюорографического скрининга, проводимой в Украине в рамках программы диагностики заболевания туберкулезом - 44%).
Для этого в Украине используется 10 069 рентгеновских диагностических аппаратов, эксплуатируемых более 30-60 лет (для сравнения в европейских странах срок эксплуатации такого рентгеновского оборудования составляет не более 10 лет). Например, пленочные флюорографические рентгеновские аппараты запрещены во всех странах ЕС, а в Украине они до сих пор продолжаются активно ввозиться.
Результаты измерения дозоформуючих параметров аппаратов и сами аппараты по своим характеристикам не соответствуют национальным и европейским стандартам, что приводит к увеличению дозы облучения пациентов и ухудшение качества диагностической информации.
Именно поэтому очень важно использование в Украине лишь того радиологического медицинского оборудования для медицинского облучения, которое соответствует международным и национальным требованиям и стандартам безопасности и обеспечат своевременное и качественное диагностирование и лечение онкологических заболеваний. Закон сделает невозможным ввоз в Украину, производство в Украине некачественного рентгеновского диагностического оборудования.
Напомним, Китай передал Украине 137 млн долларов технической помощи для приобретения медицинского оборудования для больниц в регионах.