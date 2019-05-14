Депутати прийняли за основу закон щодо заборони ввезення неякісного рентген-обладнання

На думку авторів законопроекту, прийняття проекту закону сприятиме гармонізації законодавства України з законодавством ЄС, міжнародними вимогами та стандартами (МАГАТЕ), що діють в сфері використання ядерної енергії; встановленню єдиних основних норм безпеки для захисту здоров’я населення та осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням; підвищенню ефективності забезпечення радіаційної безпеки та радіаційного захисту при застосуванні ядерної енергії у різних сферах економіки та безпеки життєдіяльності людини.

Також автори документу уточнюють, що щорічно в Україні виконується понад 50 млн радіологічних досліджень, найбільше – за рахунок медичних процедур. При цьому, внесок медичного діагностичного опромінення в колективну дозу опромінення населення від штучних джерел може досягнути 80% (лише від флюорографічного скринінгу, що проводиться в Україні в рамках програми діагностики захворювання туберкульозом - 44%).

Для цього в Україні використовується 10 069 рентгенівських діагностичних апаратів, що експлуатуються понад 30-60 років (для порівняння в європейських країнах термін експлуатації такого рентгенівського обладнання становить не більше 10 років). Наприклад, плівкові флюорографічні рентгенівські апарати заборонені в усіх країнах ЄС, а в Україну вони до цього часу продовжуються активно ввозитись.

Результати вимірювання дозоформуючих параметрів апаратів та самі апарати за своїми характеристиками не відповідають національним та європейським стандартам, що призводить до збільшення дози опромінення пацієнтів та погіршення якості діагностичної інформації.

Саме тому є дуже важливим використання в Україні лише того радіологічного медичного обладнання для медичного опромінення, що відповідає міжнародним та національним вимогам та стандартам безпеки та забезпечать вчасне та якісне діагностування та лікування онкологічних захворювань. Закон унеможливить ввезення в Україну, виробництво в Україні неякісного рентгенівського діагностичного обладнання.

Нагадаємо, Китай передав Україні 137 млн доларів технічної допомоги для придбання медичного обладнання для лікарень у регіонах.