Депутати прийняли за основу закон щодо заборони ввезення неякісного рентген-обладнання

ukru
22 березня, 17:51 • 50273 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 101858 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 87239 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 88707 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 69256 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 97312 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149546 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167126 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154238 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241510 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.2 м/с
71 %
756 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 57738 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 35796 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 23634 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 29161 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 22693 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158553 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241510 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205826 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190871 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157663 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 49211 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45676 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62948 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40586 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75350 перегляди
Актуальне
Депутати прийняли за основу закон щодо заборони ввезення неякісного рентген-обладнання

Депутати прийняли за основу закон щодо заборони ввезення неякісного рентген-обладнання

Київ • УНН

 • 10474 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Народні депутати підтримали законопроект 5550-д за основу, який унеможливить ввезення в Україну, виробництво в Україні неякісного рентгенівського діагностичного обладнання. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів під час засідання у Верховній Раді України, передає кореспондент УНН.

На думку авторів законопроекту, прийняття проекту закону сприятиме гармонізації законодавства України з законодавством ЄС, міжнародними вимогами та стандартами (МАГАТЕ), що діють в сфері використання ядерної енергії; встановленню єдиних основних норм безпеки для захисту здоров’я населення та осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням; підвищенню ефективності забезпечення радіаційної безпеки та радіаційного захисту при застосуванні ядерної енергії у різних сферах економіки та безпеки життєдіяльності людини.

Також автори документу уточнюють, що щорічно в Україні виконується понад 50 млн радіологічних досліджень, найбільше – за рахунок медичних процедур. При цьому, внесок медичного діагностичного опромінення в колективну дозу опромінення населення від штучних джерел може досягнути 80% (лише від флюорографічного скринінгу, що проводиться в Україні в рамках програми діагностики захворювання туберкульозом - 44%).

Для цього в Україні використовується 10 069 рентгенівських діагностичних апаратів, що експлуатуються понад 30-60 років (для порівняння в європейських країнах термін експлуатації такого рентгенівського обладнання становить не більше 10 років). Наприклад, плівкові флюорографічні рентгенівські апарати заборонені в усіх країнах ЄС, а в Україну вони до цього часу продовжуються активно ввозитись.

Результати вимірювання дозоформуючих параметрів апаратів та самі апарати за своїми характеристиками не відповідають національним та європейським стандартам, що призводить до збільшення дози опромінення пацієнтів та погіршення якості діагностичної інформації.

Саме тому є дуже важливим використання в Україні лише того радіологічного медичного обладнання для медичного опромінення, що відповідає міжнародним та національним вимогам та стандартам безпеки та забезпечать вчасне та якісне діагностування та лікування онкологічних захворювань. Закон унеможливить ввезення в Україну, виробництво в Україні неякісного рентгенівського діагностичного обладнання.

Нагадаємо, Китай передав Україні 137 млн доларів технічної допомоги для придбання медичного обладнання для лікарень у регіонах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,007.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.52