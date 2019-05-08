Китай надав Україні 137 млн доларів допомоги на медобладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Китай передав Україні 137 млн доларів технічної допомоги для придбання медичного обладнання для лікарень у регіонах. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"137 млн доларів технічної допомоги від уряду Китаю, завдяки чому українські лікарні отримають понад 230 одиниць сучасного медичного обладнання", - зазначив Кубів.
За його словами, обладнання надійде до лікарень Херсонської, Івано-Франківської, Вінницької, Запорізької, Дніпропетровської областей.
При цьому він додав, що це будуть томографи, лінійні прискорювачі, мікроскопи й рентгенівське обладнання.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав угоду з Китаєм про надання Україні технічної допомоги на майже 30 млн доларів.