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Китай надав Україні 137 млн доларів допомоги на медобладнання

Китай надав Україні 137 млн доларів допомоги на медобладнання

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Китай передав Україні 137 млн доларів технічної допомоги для придбання медичного обладнання для лікарень у регіонах. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"137 млн доларів технічної допомоги від уряду Китаю, завдяки чому українські лікарні отримають понад 230 одиниць сучасного медичного обладнання", - зазначив Кубів.

За його словами, обладнання надійде до лікарень Херсонської, Івано-Франківської, Вінницької, Запорізької, Дніпропетровської областей.

При цьому він додав, що це будуть томографи, лінійні прискорювачі, мікроскопи й рентгенівське обладнання.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав угоду з Китаєм про надання Україні технічної допомоги на майже 30 млн доларів.

Українські Національні Новини

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