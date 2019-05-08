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6 марта, 19:19 • 138302 просмотра

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Китай предоставил Украине 137 млн долларов помощи на оборудование

Китай предоставил Украине 137 млн долларов помощи на оборудование

Киев  •  УНН

 • 12769 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Китай передал Украине 137 млн долларов технической помощи для приобретения медицинского оборудования для больниц в регионах. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубbв во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"137 млн долларов технической помощи от правительства Китая, благодаря чему украинские больницы получат более 230 единиц современного медицинского оборудования", - отметил Кубив.

По его словам, оборудование поступит в больницы Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской областей.

При этом он добавил, что это будут томографы, линейные ускорители, микроскопы и рентгеновское оборудование.

Напомним, вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал соглашение с Китаем о предоставлении Украине технической помощи на почти 30 млн долларов.

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