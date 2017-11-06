Депутаты подали более 700 поправок к законопроекту о сельской медицине

"Когда я посмотрел на количество поправок, сколько было подано к этому небольшому закону, то я понимаю, что опять мы заходим в обсуждение, а не принятие решения. Более 700 поправок уже лежит. И я думаю, что это количество еще увеличится", - сказал он.

Г.Зубко также отметил, что сегодня депутаты комитета Совета будут рассматривать внесенные поправки к этому законопроекту.

Напомним, 17 октября парламентский комитет по вопросам здравоохранения должен был рассмотреть президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117) и заслушать информацию по обеспечению лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами и медицинскими изделиями, которые закупаются с привлечением специализированных международных организаций.