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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 38092 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 105843 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 98332 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102683 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102343 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Депутаты подали более 700 поправок к законопроекту о сельской медицине

Депутаты подали более 700 поправок к законопроекту о сельской медицине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Народные депутаты подали более 700 поправок к законопроекту 7117 "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности". Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на форуме местного самоуправления по обсуждению финансирования и реформирования социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная защита, передает корреспондент УНН.

"Когда я посмотрел на количество поправок, сколько было подано к этому небольшому закону, то я понимаю, что опять мы заходим в обсуждение, а не принятие решения. Более 700 поправок уже лежит. И я думаю, что это количество еще увеличится", - сказал он.

Г.Зубко также отметил, что сегодня депутаты комитета Совета будут рассматривать внесенные поправки к этому законопроекту.

Напомним, 17 октября парламентский комитет по вопросам здравоохранения должен был рассмотреть президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117) и заслушать информацию по обеспечению лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами и медицинскими изделиями, которые закупаются с привлечением специализированных международных организаций.

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