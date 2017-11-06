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Депутати подали понад 700 поправок до законопроекту про сільську медицину

Депутати подали понад 700 поправок до законопроекту про сільську медицину

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Народні депутати подали більше 700 поправок до законопроекту 7117 "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості". Про це сьогодні сказав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на форумі місцевого самоврядування з обговорення фінансування та реформування соціальної сфери: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, передає кореспондент УНН.

"Коли я подивився на кількість поправок, скільки було подано до цього невеликого закону, то я розумію, що знов ми заходимо в обговорення, а не прийняття рішення. Понад 700 поправок вже лежить. І я думаю, що ця кількість ще збільшиться", - сказав він.

Г.Зубко також зазначив, що сьогодні депутати комітету Ради розглядатимуть внесені поправки до цього законопроекту.

Нагадаємо, 17 жовтня парламентський комітет з питань охорони здоров’я мав розглянути президентський законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117) та заслухати інформацію щодо забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та медичними виробами, які закуповуються із залученням спеціалізованих міжнародних організацій.

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