Депутати подали понад 700 поправок до законопроекту про сільську медицину

"Коли я подивився на кількість поправок, скільки було подано до цього невеликого закону, то я розумію, що знов ми заходимо в обговорення, а не прийняття рішення. Понад 700 поправок вже лежить. І я думаю, що ця кількість ще збільшиться", - сказав він.

Г.Зубко також зазначив, що сьогодні депутати комітету Ради розглядатимуть внесені поправки до цього законопроекту.

Нагадаємо, 17 жовтня парламентський комітет з питань охорони здоров’я мав розглянути президентський законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117) та заслухати інформацію щодо забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та медичними виробами, які закуповуються із залученням спеціалізованих міжнародних організацій.