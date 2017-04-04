Депутаты не отменили получасовой перерыв в работе ВР

“Предлагаю отменить перерыв с 12 до 12:30 сегодня, завтра и в четверг”, — сказал председатель ВР Андрей Парубий и поставил этот вопрос на голосование. Однако оно не набрало необходимого количества голосов.

Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил внести изменения в законодательство и отменить перерыв в планерных заседаниях с 12:00 до 12:30 во вторник, среду и четверг.

Спикер пояснил, что в случае отмены перерыва у депутатов будет больше времени “для принятия законодательных актов”.