Депутаты не отменили получасовой перерыв в работе ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Депутаты не смогли отменить перерыв в работе парламента с 12:00 до 12:30. За это решение проголосовали только 197 народных депутатов при необходимого количества 226 голосов, передает корреспондент УНН.
“Предлагаю отменить перерыв с 12 до 12:30 сегодня, завтра и в четверг”, — сказал председатель ВР Андрей Парубий и поставил этот вопрос на голосование. Однако оно не набрало необходимого количества голосов.
Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил внести изменения в законодательство и отменить перерыв в планерных заседаниях с 12:00 до 12:30 во вторник, среду и четверг.
Спикер пояснил, что в случае отмены перерыва у депутатов будет больше времени “для принятия законодательных актов”.