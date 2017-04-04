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Депутати не скасували півгодинну перерву в роботі ВР

Депутати не скасували півгодинну перерву в роботі ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Депутати не змогли скасувати перерву у роботi парламенту з 12:00 до 12:30. За це рiшення проголосовали лише 197 народних депутатiв за необхiдної кiлькостi 226 голосiв, передає кореспондент УНН.

“Пропоную скасувати перерву з 12 до 12:30 сьогоднi, завтра та у четвер”, сказав голова ВР Андрій Парубiй, i поставив це питання на голосування. Однак воно не набрало необхідної кiлькостi голосів.

Як повідомляв УНН, Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував внести зміни до законодавства та скасувати перерву у планерних засіданнях з 12:00 до 12:30 у вівторок, середу і четвер.

Спікер пояснив, що в разі скасування перерви у депутатів буде більше часу "для ухвалення законодавчих актів".

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