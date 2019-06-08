Депутат в Гайсине пытались подорвать гранатой

Неизвестные разместили гранату Ф-1 под автомобилем депутата.

Взрывом были повреждены днище авто, топливный бак, и двери водителя.

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Напомним, утром 7 июня во дворе депутата Гайсинского горсовета под его автомобилем, взорвался неизвестный предмет. В результате взрыва никто не пострадал.

По предварительной информации, взрыв произошел, когда мужчина начал выезжать на автомобиле со двора собственного домохозяйства. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ст.15 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Проводится расследование.