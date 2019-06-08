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6 марта, 19:19 • 135448 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143644 просмотра

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Депутат в Гайсине пытались подорвать гранатой

Депутат в Гайсине пытались подорвать гранатой

Киев  •  УНН

 • 28059 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Депутата городского совета Гайсина в Винницкой области пытались подорвать на гранате. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестные разместили гранату Ф-1 под автомобилем депутата.

Взрывом были повреждены днище авто, топливный бак, и двери водителя.

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Напомним, утром 7 июня во дворе депутата Гайсинского горсовета под его автомобилем, взорвался неизвестный предмет. В результате взрыва никто не пострадал.

По предварительной информации, взрыв произошел, когда мужчина начал выезжать на автомобиле со двора собственного домохозяйства. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ст.15 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Проводится расследование.

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