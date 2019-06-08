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Депутата в Гайсині намагалися підірвати гранатою

Депутата в Гайсині намагалися підірвати гранатою

Київ • УНН

 • 28076 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Депутата міської ради Гайсина у Вінницькій області намагалися підірвати на гранаті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Невідомі розмістили гранату Ф-1 під автомобілем депутата.

Вибухом було пошкоджено днище авто, паливний бак, та двері водія.

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Нагадаємо, ранком 7 червня на подвір’ї депутата Гайсинської міськради під його автомобілем, вибухнув невідомий предмет. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією, вибух стався, коли чоловік почав виїжджати на автомобілі з подвір’я власного домогосподарства. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.15 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство). Проводиться розслідування.

Українські Національні Новини

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