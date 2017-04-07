Депутата в Николаеве признали виновным в коррупционном правонарушении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Центральный районный суд Николаева признал виновным в административном коррупционном правонарушении депутата Николаевского городского совета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.
"Судьей Центрального районного суда г. Николаева Галиной Подзигун рассмотрено административный протокол, составленный в отношении депутата Николаевского городского совета за несообщение о наличии реального конфликта интересов и совершение действий и принятие решений в условиях реального конфликта интересов", - говорится в сообщении.
Во время заседания суд установил, что в июле 2016 года депутат горсовета, занимая должность председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города, во время заседания комиссии принял участие в рассмотрении заявления и утверждении решения о выделении помещения в аренду ОО "Ассоциация объединения совладельцев многоквартирных домов", соучредителем которой он был.
Своими действиями он нарушил требования закона Украины "О предотвращении коррупции" и совершил административные правонарушения, предусмотренные ч.1,2 ст.172-7 КУоАП.
"Исходя из вышесказанного, суд постановил признать депутата виновным в совершении административных правонарушений по ч.1,2 ст.172-7 КУоАП, производство по делу закрыть за пропуском сроков привлечения к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе.
Стоит отметить, что обращение об админнарушении в прокуратуру Николаевской области поступило в октябре 2016 года.
По результатам его рассмотрения была начата проверка, в результате которой правоохранителями не было обнаружено состава правонарушения в действиях депутата. 14 ноября 2016 года проверка была приостановлена.
Позже была проведена повторная проверка, однако информация о ней в суд не поступила.
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