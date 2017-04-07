Депутата у Миколаєві визнали винним у корупційному правопорушенні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Центральний районний суд Миколаєва визнав винним у адміністративному корупційному правопорушенні депутата Миколаївської міської ради. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.
“Суддею Центрального районного суду м. Миколаєва Галиною Подзігун розглянуто адміністративний протокол, складений щодо депутата Миколаївської міської ради за неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій і прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів”, — йдеться у повідомленні.
Під час засідання суд встановив, що у липні 2016 року депутат міськради, обіймаючи посаду голови постійної комісії питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста, під час засідання комісії прийняв участь у розгляді заяви та затвердженні рішення щодо виділення приміщення в оренду ГО “Асоціація об’єднання співвласників багатоквартирних будинків”, співзасновником якої він був.
Своїми діями він порушив вимоги закону України “Про запобігання корупції” та вчинив адміністративні правопорушення, передбачені ч.1,2 ст.172-7 КУпАП.
"Виходячи з вищезазначеного, суд постановив визнати депутата винним у вчиненні адміністративних правопорушень за ч.1,2 ст.172-7 КУпАП, провадження по справі закрити за пропуском строків притягнення до адміністративної відповідальності", - повідомили у прес-службі.
Варто зазначити, що звернення про адмінпорушення до прокуратури Миколаївської області надійшло у жовтні 2016 року.
За результатами його розгляду було розпочато перевірку, внаслідок якої правоохоронцями не було виявлено складу правопорушення у діях депутата. 14 листопада 2016 року перевірка була припинена.
Пізніше було проведено повторну перевірку, однак інформація щодо неї в суд не надійшла.
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