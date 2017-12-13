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10 марта, 18:32 • 95428 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 101351 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101725 просмотра

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10 марта, 15:15 • 115444 просмотра

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Депутата Севастопольского горсовета будут судить за госизмену

Депутата Севастопольского горсовета будут судить за госизмену

Киев  •  УНН

 • 12767 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Обвинительный акт по госизмене депутата Севастопольского городского совета направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает УНН.

Прокуратура АР Крым по результатам специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского городского совета, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины.

Как сообщается, в ходе расследования получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года депутат Севастопольского городского совета оказал помощь и содействие оккупации Крыма.

В частности, он голосовал за принятие ряда постановлений, поддержал решение Верховной Рады АР Крым о проведении так называемого "общекрымского референдума", результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их противоправное вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Как сообщал УНН, прокуратура передала в суд более 100 дел в отношении экс-чиновников из Крыма.

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