Депутата Севастопольского горсовета будут судить за госизмену
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Обвинительный акт по госизмене депутата Севастопольского городского совета направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает УНН.
Прокуратура АР Крым по результатам специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского городского совета, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины.
Как сообщается, в ходе расследования получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года депутат Севастопольского городского совета оказал помощь и содействие оккупации Крыма.
В частности, он голосовал за принятие ряда постановлений, поддержал решение Верховной Рады АР Крым о проведении так называемого "общекрымского референдума", результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их противоправное вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
Как сообщал УНН, прокуратура передала в суд более 100 дел в отношении экс-чиновников из Крыма.