Депутата Севастопольської міськради судитимуть за держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Обвинувальний акт щодо держзради депутата Севастопольської міської ради направили до суду. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Криму, передає УНН.
Прокуратура АР Крим за результатами спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата Севастопольської міської ради, який обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України.
Як повідомляється, під час розслідування отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року депутат Севастопольської міської ради надав допомогу та сприяв окупації Криму.
Зокрема, він голосував за прийняття низку постанов, підтримав рішення Верховної Ради АР Крим про проведення так званого “загальнокримського референдуму”, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх протиправне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
Як повідомляв УНН, прокуратура передала в суд більше 100 справ щодо екс-посадовців з Криму.