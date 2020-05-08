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Депутата Полтавского райсовета поймали на взятке в 160 тысяч долларов США

Киев • УНН

 • 10680 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Правоохранители задержали депутата Полтавского районного совета на получении 160 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального Прокурора, передает УНН.

Депутата Полтавского райсовета поймали на взятке в 160 тысяч долларов США

"Под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области, при оперативном сопровождении СБУ, Нацполицией задержан депутат Полтавской районного совета после получения 160 тысяч долл. США неправомерной выгоды", - отметили в ОГП.

В пресс-службе отметили, что, по данным следствия, депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя Полтавщины деньги за влияние на принятие решения должностными лицами Держгеокадастру в области о выдаче 50 разрешений на изготовление проектов землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га.

В настоящее время по месту жительства и работы лиц, в их автомобилях и в административном здании Главного управления Держгеокадастру в Полтавской области продолжаются обыски.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному и сообщения депутату и двум другим лицам о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, ранее в Житомирской области на взятке в 27 000 гривен разоблачили исполняющего обязанности командира одной из воинских частей.

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