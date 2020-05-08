Депутата Полтавської райради затримали на хабарі в 160 тисяч доларів США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Правоохоронці затримали депутата Полтавської районної ради на отриманні 160 тисяч долларів США неправомірної вигоди. Про це інформує пресслужба Офісу Генерального Прокурора, передає УНН.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області, за оперативного супроводу СБУ, Нацполіцією затримано депутата Полтавської районної ради після одержання 160 тисяч дол. США неправомірної вигоди", - зазначили в ОГП.
У пресслужбі зазначили, що, за даними слідства, депутат, за попередньою змовою з двома особами, вимагав від жителя Полтавщини гроші за вплив на прийняття рішення посадовцями Держгеокадастру в області про видачу 50 дозволів на виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею майже 100 га.
На даний час за місцем проживання та роботи осіб, у їхніх автомобілях та в адміністративній будівлі Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області тривають обшуки.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому та повідомлення депутатові та двом іншим особам про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, раніше на Житомирщині на хабарі у розмірі 27 тисяч гривень викрили виконувача обов’язків командира однієї з військових частин.