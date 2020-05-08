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Депутата Полтавської райради затримали на хабарі в 160 тисяч доларів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Правоохоронці затримали депутата Полтавської районної ради на отриманні 160 тисяч долларів США неправомірної вигоди. Про це інформує пресслужба Офісу Генерального Прокурора, передає УНН.

Депутата Полтавської райради затримали на хабарі в 160 тисяч доларів США

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області, за оперативного супроводу СБУ, Нацполіцією затримано депутата Полтавської районної ради після одержання 160 тисяч дол. США неправомірної вигоди", - зазначили в ОГП.

У пресслужбі зазначили, що, за даними слідства, депутат, за попередньою змовою з двома особами, вимагав від жителя Полтавщини гроші за вплив на прийняття рішення посадовцями Держгеокадастру в області про видачу 50 дозволів на виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею майже 100 га.

На даний час за місцем проживання та роботи осіб, у їхніх автомобілях та в адміністративній будівлі Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області тривають обшуки.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому та повідомлення депутатові та двом іншим особам про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, раніше на Житомирщині на хабарі у розмірі 27 тисяч гривень викрили виконувача обов’язків командира однієї з військових частин.

Українські Національні Новини

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