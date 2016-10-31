Депутата горсовета на Львовщине будут судить за злоупотребление властью и подделку документов

Досудебным расследованием установлено, что депутат, используя предоставленную ему власть, в интересах третьих лиц, составил заведомо ложные официальные документы, в том числе - решение исполнительного комитета Суходольского сельского совета.

На основании указанной документации заинтересованное лицо получила разрешение на приватизацию жилого дома в селе Суходол Перемышлянского района и незаконно зарегистрировала право собственности на это имущество.

Прокуратурой Львовской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении депутата Суходольского сельского совета Перемышлянского района по ч.1 ст.364 (в редакции УК Украины 2001 г.) и ч.1 ст.366 УК Украины.