Депутата міськради на Львівщині судитимуть за зловживання владою та підробку документів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Львівщині депутата судитимуть за зловживання владою та підробку документів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат, використовуючи надану йому владу, в інтересах третіх осіб, склав завідомо неправдиві офіційні документи, у тому числі — рішення виконавчого комітету Суходільської сільської ради.
На підставі зазначеної документації зацікавлена особа отримала дозвіл на приватизацію житлового будинку в селі Суходіл Перемишлянського району та незаконно зареєструвала право власності на це майно.
Прокуратурою Львівської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно депутата Суходільської сільської ради Перемишлянського району за ч.1 ст.364 (в редакції КК України 2001 року) та ч.1 ст.366 КК України.