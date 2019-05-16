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7 марта, 13:58 • 93494 просмотра

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6 марта, 19:19 • 137738 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144648 просмотра

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Депутата Черкасского облсовета разоблачили на взятках

Депутата Черкасского облсовета разоблачили на взятках

Киев  •  УНН

 • 12696 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Черкасской области разоблачили на взятках одного из депутатов Черкасского областного совета, который совместно с одним из руководителей Держгеокадастра и депутатом одного из поселковых советов организовали противоправный механизм систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники СБ Украины, в частности, задокументировали, что злоумышленники планировали получить 140 тысяч долларов США от представителя строительной фирмы за выделение пяти гектаров земли в одном из населенных пунктов области. Правоохранители задержали депутата облсовета в Черкассах во время получения очередной части взятки в размере десять тысяч американских долларов", - говорится в сообщении.

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие в отношении других фигурантов дела.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с спецподразделением "К" УСБУ в Черкасской области и следователями ГСУ СБ Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Напомним, в Запорожье старшего инспектора - дежурного сектора реагирования патрульной полиции Запорожской области разоблачили на взятке.

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