Депутата Черкаської облради викрили на хабарах

КИЇВ. 16 травня. УНН. В Черкаській області викрили на хабарах одного із депутатів Черкаської обласної ради, який спільно з одним із керівників Держгеокадастру та депутатом однієї з селищних рад організували протиправний механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців за сприяння у виділенні в оренду земельних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.