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Депутата Черкаської облради викрили на хабарах

Депутата Черкаської облради викрили на хабарах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. В Черкаській області викрили на хабарах одного із депутатів Черкаської обласної ради, який спільно з одним із керівників Держгеокадастру та депутатом однієї з селищних рад організували протиправний механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців за сприяння у виділенні в оренду земельних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

“Співробітники СБ України, зокрема, задокументували, що зловмисники планували отримати 140 тисяч доларів США від представника будівельної фірми за виділення п’яти гектарів землі в одному із населених пунктів області. Правоохоронці затримали депутата облради в Черкасах під час отримання чергової частини хабара у розмірі десять тисяч американських доларів”, — йдеться у повідомленні.

Затриманому оголошено підозру в скоєні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство щодо інших фігурантів справи.

Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно з спецпідрозділом “К” УСБУ в Черкаській області та слідчими ГСУ СБ України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

Нагадаємо, на Запоріжжі старшого інспектора — чергового сектору реагування патрульної поліції Запорізької області викрили на хабарі.

Українські Національні Новини

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