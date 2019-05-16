Патрульного поліцейського викрили на хабарі у 10 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На Запоріжжі старшого інспектора – чергового сектору реагування патрульної поліції Запорізької області викрили на хабарі. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у військовослужбовця ЗСУ, відповідального за матеріально-технічне оснащення, десять тисяч американських доларів за надання інформації щодо місцезнаходження викраденого з військової частини майна", - йдеться в повідомленні.
Зловмисника затримали в одному з гаражних кооперативів Мелітополя відповідно до ст. 208 КПК України після отримання суми хабара.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України - одержання хабара. У межах провадження вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, начальника одного з управлінь Закарпатської облдержадміністрації викрили при отриманні 400 дол. хабара.